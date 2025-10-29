Sequestrati a Catania 6.600 falsi capi griffati venduti tramite social
Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 6.600 prodotti contraffatti di griffe famose venduti online.
Attraverso il monitoraggio di piattaforme social militari delle Fiamme gialle sono risaliti a un catanese dedito alla pubblicizzazione e alla successiva vendita di capi contraffatti ai propri followers, cui proponeva periodicamente anche vantaggiosi sconti.
Gli accertamenti hanno consentito di risalire all'esatta ubicazione del locale utilizzato come magazzino e «punto vendita», in zona tra i rioni Zia Lisa e Villaggio Sant'Agata. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 6.671 capi contraffatti riportanti di noti brand come Rolex, Nike, Gucci, Dior, Versace, Christian Louboutin, Chanel, Burberry, Fendi, Balenciaga, Lacoste ed Emporio Armani. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ricettazione e anche per furto aggravato per l'allaccio abusivo alla rete elettrica del distributore.