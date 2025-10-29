Modica, mattinata di passione per gli automobilisti: lavori a sorpresa nei viadotti

Più di un'ora per percorrere in auto 8 chilometri dalla zona di via Loreto Gallinara, a Modica Alta, fino al Ponte Guerrieri. E' stata la poco piacevole sorpresa di centinaia di automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in una fila chilometrica le cui motivazioni sono state scoperte sul ponte Guerrieri: un semaforo per regolamentare il flusso del traffico a causa di lavori di manutenzione nel Ponte sull'Irminio e nel Ponte Guerrieri. Il mistero è svelati dall'Anas: da oggi e fino al 14 novembre in alcuni tratti della Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” verranno istituiti due sensi unici alternati regolati tramite impianti semaforici. “Il provvedimento-scrive l’Anas- si rende necessario per effettuare, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata lungo i viadotti Irminio e Guerrieri”. Necessarie le manutenzioni ma bisogna trovare soluzioni che non costringano gli automobilisti a ritardi e disagi da terzo mondo. Quello che è successo stamattina, per chi dove spostarsi in auto verso Siracusa o verso Ragusa, non è da Paese civile. Più di un'ora per percorrere 8 chilometri: può essere questo il grado di efficienza per effettuare lavori che bloccano un intero territorio?