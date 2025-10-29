ou
ULTIME NOTIZIE

Francesco Scoma torna a Forza Italia, Caruso: politico radicato nel territorio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, mattinata di passione per gli automobilisti: lavori a sorpresa nei viadotti

Modica, mattinata di passione per gli automobilisti: lavori a sorpresa nei viadotti

CronacaRagusa

Più di un'ora per percorrere in auto 8 chilometri dalla zona di via Loreto Gallinara, a Modica Alta, fino al Ponte Guerrieri. E' stata la poco piacevole sorpresa di centinaia di automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in una fila chilometrica le cui motivazioni sono state scoperte sul ponte Guerrieri: un semaforo per regolamentare il flusso del traffico a causa di lavori di manutenzione nel Ponte sull'Irminio e nel Ponte Guerrieri. Il mistero è svelati dall'Anas: da oggi e fino al 14 novembre in alcuni tratti della Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” verranno istituiti due sensi unici alternati regolati tramite impianti semaforici. “Il provvedimento-scrive l’Anas- si rende necessario per effettuare, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata lungo i viadotti Irminio e Guerrieri”. Necessarie le manutenzioni ma bisogna trovare soluzioni che non costringano gli automobilisti a ritardi e disagi da terzo mondo. Quello che è successo stamattina, per chi dove spostarsi in auto verso Siracusa o verso Ragusa, non è da Paese civile. Più di un'ora per percorrere 8 chilometri: può essere questo il grado di efficienza per effettuare lavori che bloccano un intero territorio?

Potrebbero Interessarti