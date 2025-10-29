Pozzallo. Ex arena da intitolare a Gino Strada, promessa non mantenuta

Riceviamo e pubblichiamo da parte dell'avvocato Enzo Galazzo:

Il 13 agosto 2021, nell’apprendere della morte di Gino Strada tra l’altro scrivevo: ”Non ne ho condiviso alcune posizioni radicali ma credo proprio che sia una persona profondamente onesta, coraggiosa e competente”; e l’indomani: “Troverei davvero bello, qui a Pozzallo, dedicare uno spazio alla memoria di quest’uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi, in tanti teatri di guerra”; quindi mi chiedevo: ”Perché non intitolargli l’ex arena centrale?”

Il 20 agosto 2021 consegnavo in Comune (prot. n. 21653) nelle mani del Sindaco, che si dichiarava assolutamente favorevole, copia della proposta di intitolazione alla memoria di Gino Strada dello spazio all’angolo della P.zza delle Rimembranze e, l’1 settembre 2021, la Giunta decideva, con delibera n. 181 del 31 agosto 2021, di intitolare a Gino Strada il Largo attiguo a P.zza delle Rimembranza.

L’11 giugno 2022, avuta occasione di scambiare un saluto con Cecilia Strada (nella foto), figlia di Gino, oggi parlamentare europea, trovatasi a Pozzallo, ho le ho illustrato l’iniziativa che lei ha fortemente apprezzato e gradito.

Apprendo però oggi, non senza sorpresa, che si è svolta ieri a Pozzallo in un clima di profonda partecipazione, la inaugurazione dello spazio urbano che si è voluto intitolare al “Largo delle Capitanerie di Porto”.

Non è dato sapere quale sia stata l’attività di indagine compiuta dal Sindaco nel corso di oltre quattro anni, né che fine abbia fatto la delibera di Giunta e dell’entusiasmo manifestato allorché ebbi a consegnargli la proposta di intitolazione a Gino Strada. Men che meno è dato comprendere il senso della iniziativa in favore delle anonime Capitanerie di Porto, e ciò al netto della loro importante funzione (?!). Non sarà questo l’ennesimo tassello offerto da Ammatuna alla Commissione del Porto di Augusta per conseguire il posticino che sin qui negato?

Tempo al tempo! Certo è che, in tema di rispetto della parola data Ammatuna si conferma ancora una volta un imbattibile campione!