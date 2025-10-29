ou
Ferrovie, riaperti 38 chilometri della Bicocca - Catenanuova

EconomiaCataniaEnna

"Questa è una linea che ha delle innovazioni tecnologiche, 38 chilometri della nuova Bicocca Catenanuova è una linea del futuro.
Trentotto chilometri realizzati secondo i migliori standard europei, con sistemi di segnalamento di tipo Rtms livello due che è quello dell'alta velocità e che garantisce maggiore affidabilità maggiore sicurezza e maggiore qualità del servizio".
Lo ha detto Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale Rfi, a Catania, a margine dell'attivazione della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova, dell'itinerario Palermo-Catania-Messina. "Come Rfi - ha aggiunto - siamo molto orgogliosi perché inauguriamo un primo tratto significativo della Catania-Palermo.
Apriamo il servizio commerciale il 2 novembre e ripristiniamo il collegamento diretto tra Palermo e Catania. In questo modo - ha concluso - collegheremo intanto Catania e Palermo in due sole ore e Messina in un'altra oretta, quindi in qualche modo garantiamo le tre ore standard dell'alta velocità".

