Palermo, Centri commerciali a rischio per affttti gonfiati

I centri commerciali siciliani che non rispetteranno i canoni di locazione indicati nel cosiddetto studio di impatto, requisito essenziale per ottenere l'autorizzazione ad aprire, rischieranno la revoca della concessione stessa.

Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana su un'autorizzazione commerciale concessa dal Comune di Palermo "Una sentenza storica - ha spiegato Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo - che blocca le lobby delle speculazioni edilizie, perché tutti i centri commerciali siciliani che hanno gonfiato, anche del triplo, gli affitti ai singoli esercizi commerciali, non rispettando i canoni di locazione indicati nel cosiddetto studio di impatto, sono a rischio di revoca dell'autorizzazione".

"La sentenza - ha aggiunto Felice - stabilisce l'obbligo per il Comune di Palermo di procedere alla verifica della congruità del canone di affitto preteso dal gestore del centro commerciale in questione.

Forti dalla loro posizione preminente questi imprenditori hanno applicato affitti che vanno dal doppio a 4 volte in più di quello che si erano impegnati a fare pagare.

Questo ha portato alla chiusura ed al fallimento di decine di aziende e di piccole imprese".

"La sentenza afferma in modo inequivocabile che lo studio di impatto non è un documento formale, ma un atto sostanziale di garanzia dell'interesse pubblico — hanno spiegato gli avvocati Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo di Legalit - con la conseguenza che tutti i centri commerciali siciliani dovranno dimostrare di avere rispettato i parametri economici dichiarati, pena la decadenza della loro autorizzazione. Il principio sancito dal Cga travolge l'intero sistema delle grandi strutture di vendita realizzate in Sicilia negli ultimi vent'anni, poiché nessuno dei centri commerciali oggi operanti avrebbe rispettato integralmente gli impegni economici assunti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda i costi di affitto dichiarati nello Studio di impatto".

Secondo Confimprese, "la conseguenza di questa sentenza è che i commercianti potranno chiedere la rideterminazione dei canoni di locazione, affinché il prezzo non superi quello previsto negli studi di impatto originari, incrementato dalle sole rivalutazioni Istat; potranno, anche chiedere la restituzione delle somme pagate in eccedenza negli ultimi dieci anni".