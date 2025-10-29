Progetto civico Italia, costituito coordinamento in Sicilia
Nasce in Sicilia il primo coordinamento regionale di Progetto civico Italia, la rete che mette insieme tanti amministratori locali.
A guidarlo è l'avvocato Carmelo Miceli, ex dirigente del Pd.
Ad annunciarlo in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea siciliana a Palermo, Alessandro Onorato, assessore nella giunta Gualtieri a Roma e tra i promotori di Progetto civico Italia, assieme a Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento Controcorrente.
"Proprio dalla Sicilia deve ripartire un reale cambiamento per dare una prospettiva al Paese, soprattutto ai giovani - ha detto Onorato - Da qui a metà dicembre saranno costituiti coordinamenti in tutte le Regione d'Italia. Stiamo ricevendo una media di 50-60 mila mail al giorno".
"E' un nuovo contenitore per cercare di colmare un vuoto nel centrosinistra e per recuperare chi non si riconosce al momento nei due schieramenti - ha sottolineato Miceli - La Sicilia è sempre stato un laboratorio politico. Mi ha colpito ritrovare tante persone che si erano perse per strada e avevano mollato.
Abbiamo l'ambizione di fare del centrosinistra una forza di governo".
La Vardera ha affermato: "Abbiamo già circa 100 richieste di adesioni da parte di amministratori ma non posso anticipare nulla al momento".