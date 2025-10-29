Spaccio di crack e furto di un ciclomotore: tre arresti a Palermo

La Polizia di Stato, segnatamente personale della Squadra Mobile di Palermo, ha tratto in arresto il pregiudicato diciannovenne A.S. per detenzione ai fini di spaccio di crack. Il giovane, volto noto della Sezione Criminalità Diffusa, è stato sorpreso a bordo di una bici elettrica condotta dal complice ventenne D.M.V.E., che, dopo aver fatto da "vedetta" per consentire ad A.S. di eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine, lo aveva recuperato a casa, nel rione Ballarò, dove era appostata un'altra pattuglia. A seguito di perquisizione, sono state rinvenute 33 dosi di crack negli slip dell'A.S.; presso l'abitazione dello stesso sono stati, invece, sequestrati, un bilancino di precisione, un tagliabalsa e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. In seguito all'arresto, l'A.S. è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorit

Giudiziaria, mentre il D.M.V.E. è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel reato attribuito all'A.S.

Il 24 ottobre, personale della Squadra Mobile ha invece tratto in arresto, per furto aggravato, il diciannovenne B.B. ed il diciottenne B.S., entrambi con precedenti di polizia per vari reati. I due, in compagnia di un complice poi dileguatosi, sono stati infatti sorpresi da pattuglie moto-montate della Sezione Criminalità Diffusa mentre spingevano, in via Imera, un ciclomotore appena rubato, a bordo peraltro di un motoveicolo recante targa abrasa, reato per il quale i due sono stati anche denunciati per ricettazione. Dopo un tentativo di fuga, B.B. e B.S. venivano bloccati e ristretti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'Autorit

Giudiziaria. A seguito di giudizio di convalida, ai due giovani è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria.