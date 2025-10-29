Napoletano arrestato a Palermo per truffa ad anziani

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia cittadina Piazza Verdi, hanno arrestato, in flagranza di reato, un napoletano di 44 anni già noto alle forze di polizia, accusato di truffa aggravata ai danni di un'anziana, utilizzando il "metodo del finto carabiniere". Mediante una lunga attività di indagine i militari sono riusciti a ricostruire il modus operandi dell'indagato che, attraverso il monitoraggio di alcuni profili social, è stato individuato nel capoluogo siciliano. L'uomo come ormai prassi, fingendosi un appartenente all'Arma dei Carabinieri, si è presentato a casa dell'anziana vittima, simulando lo svolgimento di indagini per presunte rapine commesse con l'utilizzo dell'autovettura intestata al fratello della donna che, nel frattempo, veniva contattato telefonicamente da alcuni complici e invitato a presentarsi in caserma.

Con abilità manipolativa la donna, è stata convinta a esporre tutti i gioielli di cui era in possesso, per un valore di circa 10.000 euro che, sono stati prelevati dal 44enne con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati. All'uscita dell'abitazione il truffatore ha trovato però i veri Carabinieri che, lo hanno immediatamente bloccato e recuperato tutta la refurtiva successivamente restituita alla vittima. L'arrestato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale "Pagliarelli - Lo Russo" in attesa dell'udienza di convalida.