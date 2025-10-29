Fiumedinisi, precipita dal balcone mentre monta condizionatore: è grave

Un 34enne di Fiumedinisi è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina dopo essere precipitato da un balcone mentre stava aiutando il fratello a montare un climatizzatore. L'uomo, titolare di una ditta di installazioni, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto per circa dieci metri, riportando un grave trauma cranico e diversi politraumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, insieme al personale dello Spresal per i rilievi del caso. La prognosi è riservata".