Fiera dei morti a Siracusa, domani apertura ai Villini

Domani alle 17 apriranno gli stand della Fiera dei Morti 2025 a Siracusa, già rilanciata lo scorso anno e che per questa edizione è stata ulteriormente ampliata raddoppiando il numero degli espositori.

​L’assessorato alle Attività produttive, retto dal vice sindaco Edy Bandiera, conferma la formula del 2024 che, accanto alla vendita dei giocattoli, dei prodotti dell’artigianato locale e interregionale, dell’agroalimentare con le sue eccellenze e dello street food, punta anche sull’intrattenimento per tutte le età con un occhio di riguardo ai bambini. L’obiettivo è richiamare le famiglie da tutti i quartieri e dai paesi vicini come accadeva qualche decennio fa, recuperando una tradizione che stava scomparendo a favore di altre città e valorizzando la festa dedicata ai defunti che a Siracusa, come in tutta la Sicilia, è particolarmente sentita.

​Confermata la location: i Villini del Foro siracusano (in corso Umberto I) con l’aggiunta di alcune strade vicine, che accoglieranno per quattro giorni, da domani pomeriggio a domenica sera, circa 200 espositori. Gli appuntamenti, spalmati per tutta la durata della Fiera, sono circa 30. Gli stand apriranno alle 10 e nelle giornate di sabato e domenica l’intrattenimento per i bambini subito dopo; venerdì, invece l’animazione scatterà alle 16.

​Musica e comicità sono la cifra degli spettacoli serali: domani alle 21,15 si esibiranno i Falsi d’Autore; venerdì, alle 21, Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo proporranno musica dance anni ‘90; sabato alle 21 sarà la volta dei Radio Freccia, tribute band di Ligabue; domenica alle 20,30 sarà di scena il cabaret di Toti e Totino.

​«Dopo il successo dello scorso anno - dice il sindaco Francesco Italia - con il quale, come da nostro preciso intendimento, abbiamo dato nuovamente vita ad una tradizione storica della nostra città, quest'anno abbiano voluto rendere l’evento ancora più grande e siamo pronti a far vivere ai siracusani e ai tanti visitatori una Fiera dei Morti ricca di stand, eventi, tradizione ed emozioni».

​«La partecipazione degli espositori ha superato ogni aspettativa - dichiara il vice sindaco Edy Bandiera - segno tangibile del successo e della capacità attrattiva di un evento che è sinonimo di spensieratezza ma ha anche una valenza economica. Le richieste hanno superato la disponibilità e sono giunte da artigiani, commercianti e operatori dello street food da tutta la Sicilia e anche da Calabria e Puglia».

​Per favorire gli spostamenti in direzione della Fiera, evitando gli incolonnamenti verso il centro storico, il Comune e Saia Autolinee hanno attivato una navetta che collegherà il parcheggio Elorina con piazzale Marconi. Il servizio sarà attivo venerdì 31 ottobre, dalle ore 17 alle 24; l’1 e il 2 novembre dalle 9 alle 24.

​Il parcheggio è gratuito mentre alla navetta viene applicata la promozione prevista per la Festività dei defunti che consente, acquistando il biglietto on line, di viaggiare per l’intera giornata al prezzo di 1 euro e di utilizzare lo stesso biglietto su tutte le linee urbane. Chi non si avvale della promozione pagherà il prezzo normale.

​Infine, la circolazione dei mezzi subirà delle modifiche a causa della chiusura, al traffico e alla sosta, porzioni delle strade più vicine ai Villini. Si tratta di una parte di corso Umberto, delle bretelle del Foro siracusano e dell’ultimo tratto di viale Montedoro.

​I divieti scatteranno alla mezzanotte di domani (30 ottobre) e dureranno fino alle ore 12 del 3 novembre. Lungo la bretella ovest del Foro siracusano, da via Malta a viale Diaz, non si potrà parcheggiare già dalla mezzanotte di oggi. I mezzi che percorrono corso Umberto verso piazzale Marconi dovranno svoltare su viale Regina Margherita; quelli su viale Montedoro, all’incrocio con via Rizza dovranno svoltare a sinistra; quelli su via Malta, all’incrocio con via Somalia proseguiranno dritto; quelli su via Somalia, gireranno a destra quando incroceranno via Malta; quelli su via Rizza, all’incrocio con corso Umberto proseguiranno dritto.

​Domenica 2 novembre, dalle 9 alle 13, una porzione di piazza Pantheon sarà riservata a una esposizione di Vespe d’epoca.