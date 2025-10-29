Ocean Viking ferma da 2 mesi al porto di Siracusa dopo attacco dei libici

Ancora ferma al porto di Siracusa per le riparazioni la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee, dopo l'attacco subito il 24 agosto da parte della Guardia Costiera Libica. Lo fa sapere l'organizzazione non governativa, secondo cui "da oltre due mesi la nostra squadra lavora senza sosta per tornare a salvare vite, ma l'obiettivo di ripristinare le condizioni ottimali per il ritorno in mare, non è ancora stato raggiunto". Da qui la decisione di promuovere da settembre un crowfunding "e ci sono buone notizie" afferma ancora l'ong: "I due Rhib - i nostri gommoni veloci di salvataggio - danneggiati durante l'attacco, sono stati riparati e sono tornati a bordo della nave. Sono stati anche riparati i 'Centifloats' forati dai proiettili: tubi galleggianti usati come paraurti e barriere per proteggere gli scafi, stabilizzare le manovre e creare corridoi d'imbarco sicuri. Le nuove finestre su misura per la plancia di comando, che andranno a sostituire quelle distrutte a colpi di mitra, arriveranno la prossima settimana. I vari componenti del team- prosegue Sos Mediterranee- sono impegnati nei lavori di riparazione, in attesa di poter tornare a fare quello per cui hanno rischiato la vita: salvare persone in difficoltà e portarle in un posto dove possano sentirsi al sicuro". Nel frattempo, osserva l'organisno, "nel Mediterraneo centrale continua la strage silenziosa: nei giorni scorsi in diversi naufragi hanno perso la vita 3 bambini e una donna incinta, tra gli altri".

Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee afferma: "L'unica cosa che ha fatto il Governo in questi mesi è stata rimanere immobile: immobile di fronte all'attacco ingiustificato e ingiustificabile che abbiamo subito, e immobile di fronte al rinnovo automatico del memorandum Italia Libia, che dal prossimo 2 novembre non sarà più modificabile. Abbiamo appaltato la gestione dell'immigrazione a uno Stato non sicuro dove vengono sistematicamente violati i diritti umani e il diritto internazionale, solo per interessi politici e sulla pelle di uomini donne e bambini innocenti: come associazione umanitaria non possiamo accettare questo epilogo, per questo riteniamo urgente tornare in mare a ribadire con forza che il diritto marittimo internazionale non è un'opzione trascurabile, ma dovrebbe essere alla base di ogni scelta compiuta in mare. Nonostante tutto quello che ci è capitato- conclude Taurino-, torneremo presto dove c'è più bisogno di noi".