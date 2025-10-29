A19, dal 3 novembre chiusura delle rampe dello svincolo di Enna

A partire da lunedì 3 novembre Anas effettuerà l'installazione dei giunti di dilatazione alle rampe dello svincolo di Enna, situato al km 120 dell'autostrada A19 ''Palermo-Catania''. Su indicazione del Presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario del Piano di manutenzione della A19, "per minimizzare i disagi all'utenza le lavorazioni avranno breve durata e verranno suddivise in due fasi; inoltre, le attività verranno eseguite tramite l'istituzione dei doppi turni di lavoro e saranno interrotte nel fine settimana". La Fase A avrà luogo dal 3 all'8 novembre e riguarderà la chiusura al traffico della rampa di uscita dall'autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo. Questa prima fase terminerà alle ore 6:00 di sabato 8 novembre e permetterà all'utenza di beneficiare di un fine settimana senza alcuna limitazione al transito. La Fase B, invece, si terrà fra il 10 e il 15 novembre ed interesserà la chiusura al traffico della rampa di ingresso dall'autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo.