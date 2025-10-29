Minacce e aggressioni verbali al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, durante una seduta del Consiglio comunale nella cittadina catanese. L'aggressione verbale sarebbe arrivata da alcuni cittadini seduti nella parte riservata al pubblico. "Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Adrano per il grave episodio di intimidazione e di violenza verbale di cui è stato vittima - afferma il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno -. È del tutto inconcepibile che eventi del genere si verifichino proprio all'interno dell'aula consiliare, luogo simbolo del confronto democratico e del rispetto istituzionale. Ancora più grave che tutto ciò sia accaduto davanti a una classe di studenti, chiamata a vivere un momento di educazione civica macchiata, invece, da comportamenti ingiustificabili. Mi auguro che simili fatti vengano unanimemente condannati e che si rinnovi l'impegno di tutti per mantenere alto il livello del confronto politico, nel rispetto dei valori di civiltà e democrazia".