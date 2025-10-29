ou
Chiusura blocco operatorio a Marsala, garantite le urgenze

Salute e MedicinaTrapani

L 'ASP Trapani comunica che si è resa necessaria la chiusura del blocco operatorio dell'ospedale di Marsala, per delle opere programmate e indifferibili nelle sale operatorie. I tempi previsti per la riapertura sono previsti già per la prossima settimana. Nessun paziente è stato sospeso dalle liste operatorie e proprio a tutela dei pazienti si è provveduto ad anticipare l'erogazione di interventi chirurgici complessi mentre per gli interventi a bassa complessità sono stati ridistribuiti negli altri blocchi operatori aziendali. La direzione sanitaria ha provveduto a garantire che gli eventuali interventi urgenti - che dovessero presentarsi - saranno affrontati in altri presidi dell'ASP. Gli interventi urologici saranno trattati al Sant'Antonio Abate. L'intervento prevede l'aggiornamento del sistema di termoregolazione, ossia la climatizzazione, che si otterrà installando i nuovi impianti di termoregolazione. Questo migliorerà ulteriormente l'efficacia e l'efficienza di una linea di produzione fondamentale come quella della chirurgia, sia per quanto riguarda gli interventi programmati sia l'emergenza.

