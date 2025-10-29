Ordigno fatto esplodere davanti negozio di Lamezia Terme

Un atto intimidatorio è stato compiuto la notte scorsa contro un esercizio commerciale in via Miceli, a Lamezia Terme.

Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno davanti all'ingresso di un negozio per la vendita di prodotti per l'igiene di un noto franchising.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno sentendo i proprietari. Nessuna ipotesi viene esclusa per spiegare il gesto compresa quella del ritorno del racket delle estorsioni.