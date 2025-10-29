ou
ULTIME NOTIZIE

Frode in serie minori di Calcio, 5 misure cautelari a Reggio Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ordigno fatto esplodere davanti negozio di Lamezia Terme

Ordigno fatto esplodere davanti negozio di Lamezia Terme

Altro sud

Un atto intimidatorio è stato compiuto la notte scorsa contro un esercizio commerciale in via Miceli, a Lamezia Terme.
Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno davanti all'ingresso di un negozio per la vendita di prodotti per l'igiene di un noto franchising.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno sentendo i proprietari. Nessuna ipotesi viene esclusa per spiegare il gesto compresa quella del ritorno del racket delle estorsioni.

Potrebbero Interessarti