Frode in serie minori di Calcio, 5 misure cautelari a Reggio Calabria

Numerosi rigori, spesso inesistenti, concessi per garantire il verificarsi del pronostico "over" alle scommesse, e espulsioni senza una reale motivazione per condizionare il risultato a favore delle squadre più deboli garantivano introiti permettevano introiti più elevati. Era questo, secondo la Procura di Reggio Calabria, il modus operandi di un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva smantellata oggi dai carabinieri del Comando provinciale reggino e dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma che hanno posto agli arresti domiciliari cinque persone tra le quali un arbitro già sospeso dagli organi di giustizia sportiva che avevano accertato le prime irregolarità.-