Modica, i 40 anni di attività dell'Associazione O.d.V. "Piccoli fratelli"

Tra i segni generati dal tessuto solidale della città di Modica ci sono – ormai da 40 anni – i Piccoli Fratelli,

un’associazione di volontariato (secondo l’attuale denominazione O.d.V. ovvero Organizzazione di Volontariato)

dove persone disabili e/o con problemi di salute mentale, vengono aiutati a ripartire nella vita attraverso l’esperienza

di un cammino comunitario che ha una cura personale per ognuno, con attenzione agli ambiti dello sviluppo delle

autonomie e dell’apprendimento, della formazione e dell’inserimento lavorativo, del sostegno all’espressività e alle

manifestazioni dell’affettività.

I percorsi di accompagnamento alle persone inserite sono individualizzati. Ad una lettura dei bisogni e delle difficoltà

immediate corrisponde una “progettazione artigianale” con obiettivi a breve, medio e lungo termine, sia sul versante

sociale che su quello educativo. Nella presa in carico si guarda alla persona tenendo conto del vissuto, delle fragilità e

difficoltà ma anche e soprattutto dei punti di forza e delle risorse che ciascuno ha, riuscendo anche a cogliere quelle

piccole sorprese che nel cammino educativo le persone che ci sono affidate ci riservano. Si fa molta attenzione al

campo relazione e alla crescita in tutte le dimensioni della vita, comprese la gioia e la felicità.

Con i percorsi educativi volti all’acquisizione di abilità personali e relazionali, di abilità e sicurezza nello svolgimento

degli atti quotidiani; allo sviluppo delle autonomie personali; alla costruzione e sviluppo di una rete sociale. Si

sviluppano anche percorsi attenti alla nutrizione e al corpo, igiene e movimento ginnico, conoscenza del territorio e

riciclo creativo dei materiali, linguaggi espressivi e giochi educativi per migliorare autostima e fiducia nelle relazioni.

L’associazione svolge negli ultimi anni anche attività domiciliari e servizi per bambini e ragazzi disabili minorenni in

un’ottica di sempre maggiore personalizzazione degli interventi e del sostegno a tutte le età della vita. Da più di 2 anni

ospitiamo peraltro nei nostri locali le attività del CEA un centro educativo per il sostegno agli anziani, principalmente

malati di Alzheimer, e ai loro familiari.