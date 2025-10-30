Un arresto e una denuncia per resistenza a Palermo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un 34enne e denunciato un 23enne, entrambi palermitani, per resistenza ad un pubblico ufficiale.

Nel quartiere Falsomiele, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Palermo, ha notato il 23enne alla guida di un ciclomotore da cross privo di targa; nonostante i ripetuti tentativi imposti al conducente di fermarsi, lo stesso approfittando della maneggevolezza del mezzo, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. I militari, hanno presidiato la zona e poco dopo, sono riusciti a individuare il giovane centauro mentre stava uscendo da un a piccola strada. Il 23enne raggiunto dai Carabinieri nell'ultimo tentativo di allontanarsi, ha abbandonato il mezzo provando a fuggire a piedi ma, è stato prontamente bloccato dopo una lieve colluttazione. Il ragazzo oltre ad essere deferito in stato di libertà, è stato sanzionato amministrativamente per plurime violazioni al codice della strada tra cui spiccano la mancata immatricolazione e la guida senza patente. A Villabate, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, hanno arrestato un 34enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si trovava alla guida di un'autovettura e alla vista dell'alt intimato dai militari, si è dato alla fuga, innescando un breve inseguimento conclusosi dopo un paio di chilometri. Prima di fermarsi, l'indagato, nel vano tentativo di evitare il controllo, ha danneggiato l'autovettura di servizio e una volta uscito dall'abitacolo, ha tentato la fuga a piedi ma, è stato raggiunto dai militari con i quali i quali ha innescato una violenta colluttazione. Con l'utilizzo dello spray in dotazione ai militari, il 34enne è stato definitivamente bloccato ed arrestato. I successivi accertamenti, hanno fatto emergere che l'indagato, non aveva mai conseguito la patente di guida e che il mezzo era privo della prevista copertura assicurativa. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tri buna le di Termini Imerese, ha convalidato l'arresto e applicato al 34enne la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.