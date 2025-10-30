Modica, commemorazione dei Defunti: navette Sais gratuite

Navette della Sais gratuite a Modica in occasione della Commemorazione dei defunti. Lo comunica l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Antonio Drago. "In accordo con SAIS Autolinee e attraverso il lavoro di coordinamento della Polizia Locale - recita una nota di Drago - abbiamo provveduto ad una rimodulazione temporanea del servizio di trasporto urbano per i giorni 1 e 2 novembre prossimi. In occasione dei due giorni del fine settimana dedicati alla Commemorazione dei Defunti, saranno previste le seguenti navette gratuite:

1-Zona 167 - Sacro Cuore - Cimitero;

2-Piazza del Gesù - S. Teresa - Cimitero;

3-Piazza Rizzone - Piazzale Falcone e Borsellino - Cimitero;

4-Frigintini - Piazzale Falcone e Borsellino - Cimitero.

Le navette saranno completamente gratuite per l'utenza”