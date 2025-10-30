ou
Comiso, madre accusata di maltrattamenti: la bambina affidata alla nonna

Modica, disco verde della Commissione spettacoli: lo stadio "Pietro Scollo" riapre con il derby col Vittoria

SportRagusa

Il derby del campionato di calcio di Eccellenza tra Modica e Vittoria si giocherà, domenica 2 novembre, allo stadio comunale “Pietro Scollo” di contrada Caitina. L’ufficialità è arrivata nella tarda mattinata di oggi dopo il sopralluogo della Commissione pubblici spettacoli che ha dato il nulla osta definitivo alla riapertura dell’impianto dopo i lavori che hanno riguardato il nuovo manto erboso in sintetico di ultima generazione, la pista di atletica, gli spogliatoi, i servizi igienici e, naturalmente, le due tribune e il settore riservato ai tifosi ospiti. Lo stadio “Pietro Scollo”, con una capienza certificata di quasi duemila spettatori, sarà inaugurato ufficialmente sabato, alle 10, con una vera e propria festa alla quale la sindaca di Modica, Maria Monisteri, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, invitano a partecipare chiunque faccia sport a Modica.
“Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo e siamo ben felici adesso di poter vivere e condividere un momento così bello – dichiara l’assessore Drago che ha seguito giorno per giorno i cantieri aperti nello stadio, dimenticato da troppo tempo -. Un impegno costante che abbiamo condotto con l’unico obiettivo di restituire alla nostra Città un bene prezioso come il suo stadio. E non ci fermeremo qui perché continueremo a lavorare perché questa struttura sia sempre più bella ed accogliente. Per tutte le Modicane e per tutti i Modicani”.
“L’inaugurazione di sabato – afferma la sindaca – sarà una grandissima festa con il pensiero a “Zio Pietro”, a ciò che ha rappresentato nel calcio e in tutto lo sport modicano”.

