Modica, approvata dalla Giunta comunale la nuova pianta organica: 350 i dipendenti

Il Comune di Modica, con provvedimento della Giunta, ha approvato la rimodulazione della dotazione organica dell’Ente, attuando le disposizioni previste in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio Comunale il 30 gennaio 2025. La nuova dotazione passa da 446 a 350 unità a tempo pieno e la pianta organica è stata definita nel pieno rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020, che individua per il Comune di Modica -con una popolazione di 53.554 abitanti- un rapporto massimo di 1 dipendente ogni 152 abitanti. L’intervento - dichiara il vicesindaco e assessore al Personale, Saro Viola - rientra nel più ampio processo di razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative dell’Ente, con obiettivo il contenimento della spesa corrente, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane, l’efficienza dei servizi, la riduzione dell’incidenza delle posizioni dirigenziali attraverso l’accorpamento dei settori da quattro a tre. La dotazione organica rideterminata prevede: 191 unità attualmente in servizio; 159 posti da ricoprire, di cui 81 unità di lavoratori ASU da stabilizzare (assunzioni etero-finanziate ai sensi del D.L. 75/2023 e L.R. 1/2024); 4 unità del Programma nazionale ‘CAPCOE-Ripam Coesione’ (assunzioni etero-finanziate), 17 unità a tempo determinato per tre anni nell’ambito del Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Sociali del 14 marzo 2025 (assunzioni etero-finanziate), 57 unità a tempo indeterminato e pieno a carico del bilancio comunale. Il costo complessivo della nuova dotazione organica, pari a € 11.367.902,21, risulta ampiamente compatibile con i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente e con la spesa media del personale del triennio 2011/2013 (€ 15.559.613,23). Il costo effettivo a carico del bilancio comunale si riduce ulteriormente a € 8.895.502,43, grazie alle assunzioni etero-finanziate”.

“Con questo atto - afferma la sindaca, Maria Monisteri - proseguiamo nel percorso di risanamento e rilancio dell’Ente. La rimodulazione della dotazione organica rappresenta un passaggio fondamentale per restituire al nostro Comune una struttura più sostenibile, efficiente e in linea con le reali esigenze della comunità. Con questa dotazione organica, apriamo all’assunzione di 57 unità, alla stabilizzazione degli ASU e stiamo già

predisponendo una delibera giunta per attuare la cosiddetta progressione verticale per 25 dipendenti già in servizio”.

“La nuova dotazione organica - dichiara la dirigente del Settore finanziario e tributi, Maria Concetta Di Martino - è stata definita nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sul dissesto e garantisce la stabilità finanziaria dell’Ente senza compromettere la qualità dei servizi. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza e alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali del Ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva”.