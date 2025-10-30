Forestali, Dipasquale (Pd): basta con il teatrino delle proposte, il governo regionale deve agire

"Sulle norme per i lavoratori forestali oggi assistiamo ad una nuova sceneggiata nel teatrino delle proposte del centrodestra: dopo la Dc, anche l'assessore regionale Sammartino avrebbe assicurato un impegno a reperire le risorse per gli adeguamenti contrattuali di questi lavoratori. Siamo stanchi di questa stucchevole rincorsa alle proposte, che arriva proprio quando si avvicinano le elezioni regionali. Il governo non deve 'proporre' ma, al contrario, ha il 'dovere del fare'. L'Esecutivo e il centrodestra che ne sostiene l'azione all'Ars mettano in campo le risorse per i forestali, cosa che il Pd aveva suggerito già di fare nelle scorse variazioni di bilancio proponendo l'aumento delle giornate lavorative, e non si limitino agli annunci". A dirlo è il deputato dem all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale.