Melilli Volley torna a giocare in casa: sabato ospita Zafferana

Dopo due trasferte consecutive, che hanno fruttato 3 punti (una sconfitta e una vittoria), Melilli Volley torna a giocare in casa. Sabato primo novembre, con inizio alle ore 18, la squadra neroverde incontrerà al PalaMelilli Bricocity NegroniVolley Zafferana. In classifica, le due compagini condividono la quarta posizione insieme con Volley Valley Catania e Pizzo a tre punti dalla vetta occupata da Gela e Orlandina, che sono a punteggio pieno. “Sarà una partita da giocare con il coltello tra i denti contro una formazione reduce da due vittorie consecutive – osserva coach Luca Scandurra - Dovremo avere grande intensità e cercare di mantenere alta l’attenzione per tutta la durata del match. Abbiamo svolto un test congiunto preseason con Zafferana, ma adesso è tutt’altra storia. Ogni partita ha poi dentro di sé tante partite, momenti diversi in cui bisogna essere bravi a capire come gestire il gioco per arrivare poi all’obiettivo. Stiamo preparando questa gara come tutte le altre, cercando di concentrarci su ciò che c’è da migliorare. La squadra sta crescendo sia dal punto di vista dell’amalgama di gruppo che del gioco e sono fiducioso per la gara di sabato contro un avversario da affrontare con grande determinazione”.