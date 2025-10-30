Comiso, madre accusata di maltrattamenti: la bambina affidata alla nonna

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Comiso e del divieto di avvicinamento a una minorenne, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, nei confronti di una donna di 34 anni, di nazionalità colombiana, indagata per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento trae origine dalla denuncia di un’insegnante, che ha osservato nella propria alunna un insolito stato di trascuratezza a partire dal quarto anno della scuola primaria. Successivamente la bambina ha confidato alla docente di non vivere in un clima familiare sereno: doveva occuparsi della sorella minore e subiva percosse e insulti da parte della madre.

La minorenne è stata ascoltata dagli operatori della Squadra Mobile, ai quali ha dichiarato che la madre consumava abitualmente bevande alcoliche e la maltrattava tirandole i capelli, lanciandole oggetti e offendendola. Queste circostanze sono state poi confermate anche dalla nonna della bambina, alla quale la piccola aveva più volte confidato di non sentirsi al sicuro.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione della misura cautelare che il G.I.P. ha emesso, e il personale della Squadra Mobile l’ha eseguita. La minore è stata affidata alla nonna paterna e sarà seguita dai servizi sociali competenti.