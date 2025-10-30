Tentato duplice omicidio in piazza Valdesi a Palermo: 8 anni a due minori

Si è concluso ieri davanti al Tribunale per i minorenni di Palermo il processo a quattro giovani imputati della violenta aggressione avvenuta tra il 6 e il 7 giugno 2020 nella borgata di Mondello.

Il tribunale ha condannato due ragazzi a 8 otto anni di reclusione ciascuno per tentativo di omicidio aggravato in concorso, riconoscendo le aggravanti dei futili motivi, della partecipazione di più persone, e della condotta in danno di minorenni.

Assolti gli altri due imputati. Per uno era stato lo stesso pm a chiedere l'assoluzione. La notte dell'aggressione due ragazzi rimasero gravemente feriti da colpi di arma da taglio al termine di una spedizione punitiva scatenata da un banale litigio tra coetanei.

La decisione giunge al termine di una istruttoria dibattimentale basata su dichiarazioni testimoniali, ricognizioni fotografiche e sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei tabulati telefonici. Secondo l'accusa, il gruppo, dopo un primo alterco avvenuto nella zona "Cola Pesce", avrebbe inseguito le vittime fino a piazza Valdesi, dove si è consumato il duplice tentativo di omicidio.