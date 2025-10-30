Report Ambrosetti, in Sicilia alto potenziale da Agroalimentare a Ict

La Sicilia può contare su tre filiere strategiche "ad alto potenziale": economia del mare, agroalimentare e vino, meccatronica e Ict. E' questo il risultato delle analisi del report Ambrosetti, presentato oggi a Palermo nel corso di Art Tank Sicilia.

La Regione si colloca al terzo posto in Italia per numero di imprese blu attive, con un totale di 28.807 e quinta per occupati della filiera. Tra le eccellenze troviamo il polo cantieristico navale di Siracusa, che nel 2024 ha superato i 22 milioni di euro di export. Nell'agroalimentare, i 14 distretti siciliani hanno contribuito per il 7,3% al valore aggiunto della filiera italiana, con un valore di 5 miliardi di euro. La Sicilia, con oltre 151 mila occupati è la seconda per numero di addetti nel settore. Meccatronica e Ict, invece, hanno generato un valore aggiunto complessivo di 2,4 miliardi di euro, il 2,6% del totale delle imprese regionali. "Palermo e Catania si distinguono per un'elevata concentrazione di imprese e addetti, configurandosi come polo di riferimento per l'innovazione digitale" dice il report. Infine, grazie alla sua posizione al potenziale delle energie rinnovabili, la Sicilia si candida a diventare un hub energetico del Mediterraneo.

"La Sicilia è nella top ten in Italia sul piano delle energie rinnovabili. Si garantisce, attraverso la Regione Siciliana, la sicurezza energetica di tutta l'Europa, con un contributo di crescita sulla transizione green, su cui è la prima in Italia, con un ampio spazio di miglioramento" ha detto Valerio De Molli, managing partner e Ceo di Thea Group e di The European House Ambrosetti, intervenendo alla terza edizione dell'Act Tank Sicilia a palazzo Branciforte. "Lo scorso settembre - ha proseguito - è stato affidato l'incarico per la progettazione dei due termovalorizzatori a Palermo e Catania, per un valore di 22 milioni di euro. Gli impianti tratteranno circa 300 mila tonnellate annue di combustibile solido secondario e produrranno 50 megawatt di energia elettrica. Sul piano dei dissalatori, a giugno, sono entrati in funzione quelli di Gela, Porto Empedocle e Trapani, finanziati dalla Regione per 100 milioni di euro".

"In Sicilia la fotografia sul piano demografico è preoccupante. E' urgente reagire, altrimenti ci troveremo tra 25 anni con 700 mila siciliani in meno e nel 2080 con un milione e 700 mila siciliani in meno. Si prevede un calo del 17,3% della popolazione al 2050" ha anche detto De Molli.