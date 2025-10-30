Pupi orientali per i 50 anni Festival Morgana a Palermo

Festeggia cinquant'anni il festival di Morgana organizzato dal museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo.

Per questa edizione, che si terrà dal 6 al 16 novembre nel quartiere della Kalsa, il programma vedrà insieme artisti, compagnie e pupari non solo siciliani ma anche provenienti dall'Indonesia, Cina, Palestina e Spagna.

La Cina sarà presente con la compagnia Rui'an shi shuangfeng muou jutuan, che metterà in scena lo spettacolo di marionette a filo "La rappresentazione degli otto Immortali". Dall'Indonesia, arriveranno invece tre compagnie provenienti dall'isola di Giava: la prima si chiama Sanggar Wayang Potehi e farà da raccordo tra la cultura cinese e quella indonesiana con lo spettacolo di burattini "Siauw Pek San". Le altre due compagnie indonesiane Wayang Suket Indonesia e Sanggar Seni Canka Mahameru, proporranno spettacoli che esplorano le tecniche tradizionali del wayang, una forma di teatro di ombre.

Ci sarà spazio anche per i narratori siciliani e per gli spettacoli dell'opera dei pupi delle storiche famiglie dell'Isola, come la compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli e la compagnia di Carlo Magno, che dialogheranno con la Spagna e la Palestina. Quest'ultima sarà racconta, attraverso un documentario, la storia di un costruttore di marionette di Gaza, Mahdi Karira.

"Ci prepariamo ad una grande festa con l'emozione di celebrare un compleanno importante - spiega Rosario Perricone, direttore del museo delle marionette - sarà un festival di respiro internazionale e ospiterà gli artisti di Cina e Indonesia, con cui, insieme alla Romania attraverso la mostra Pupi Videodrome, abbiamo avviato un dialogo artistico direttamente in quei paesi, apprendendo gli uni dagli altri. Il dialogo è sempre la scintilla che permette alla bellezza di nascere".