Asp di Siracusa, delibera per la valorizzazione del personale

A ulteriore conferma dell'attenzione per la valorizzazione interna del personale, il direttore generale ha annunciato l'imminente pubblicazione della delibera per la progressione verticale di cento coadiutori che salgono alla categoria senior. Alla cerimonia, assieme al direttore generale Caltagirone, erano presenti i direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri e il direttore delle Risorse umane Lavinia Lo Curzio assieme al suo staff. "La firma di questi contratti - ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone - non rappresenta soltanto un adempimento amministrativo, ma la concreta prosecuzione di azioni mirate a dare certezza e stabilità all'intera organizzazione. Da voi passa sicuramente la responsabilità dell'organizzazione dei servizi - ha detto rivolgendosi ai nuovi responsabili - della verifica del lavoro che si esegue, l'esempio da dare a tutti i nostri collaboratori poiché è dai vertici che deve venire l'esempio per tutto il resto dell'organizzazione affinché l'utente abbia la percezione di una sanità attenta, competente e scrupolosa rispetto anche alle premure e alle più semplici attenzioni e rassicurazioni di cui ha bisogno. A tutti i professionisti che assumono i nuovi incarichi e al personale che ha ottenuto la progressione di carriera, i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Vi esorto a far sì che il vostro operato, basato sull'esempio e sulla professionalità, generi un "effetto a cascata" positivo su tutto il personale, rafforzando l'impegno per l'umanizzazione dei servizi, un aspetto cruciale che deve tradursi in una percezione di cura e attenzione da parte di ogni cittadino che accede alle nostre strutture. Il nostro impegno è investire nelle persone e nell'assetto strutturale, ponendo per un servizio sanitario provinciale sempre più qualificato e vicino ai bisogni della collettività".