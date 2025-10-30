Sgomberato immobile in via Rocchetti, 7 stranieri denunciati a Catania

La Polizia di Stato ha denunciato sette stranieri, due donne e cinque uomini, per aver occupato abusivamente un immobile di proprietà del Comune di Catania in via Rocchetti, nel quartiere San Berillo.

Gli stranieri sono stati identificati dai poliziotti delle motovolanti della Questura di Catania, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’ordine e la sicurezza durante un intervento di sgombero dell’edificio da parte del personale del Comune di Catania e degli agenti della Polizia Locale.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato la presenza degli occupanti all’interno dell’immobile, ormai in condizioni fatiscenti con stanze piene di immondizia e parti di solaio crollate, con un rischio concreto per la salute e la sicurezza delle stesse persone che, in maniera abusiva, vivevano all’interno.

Nelle fasi iniziali dello sgombero, gli occupanti, rimasti inottemperanti all’intimazione di lasciare l’immobile, avevano manifestato una certa agitazione, ma la situazione è stata subito riportata alla calma dai poliziotti che hanno garantito un’efficace cornice di sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni.

Gli stranieri non hanno esibito un documento di identità e, per questo, sono stati tutti accompagnati negli uffici della Polizia Scientifica per gli opportuni controlli e gli accertamenti sulla regolarità della loro presenza nel territorio nazionale. Durante le verifiche condotte dall’ufficio Immigrazione della Questura, uno degli uomini, un nigeriano di 30 anni, è risultato irregolare e, pertanto, dopo le incombenze di rito, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, in attesa della successiva espulsione.

Nello stesso tempo, i poliziotti hanno proceduto a denunciare i 7 stranieri compiutamente identificati all’Autorità Giudiziaria per occupazione arbitraria di un immobile, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.