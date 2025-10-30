Archiviate le accuse di violenza sessuale per La Russa jr e l'amico

Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale.

La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l'inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.

I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" su quella notte, senza il consenso della ragazza.

Non "vi è motivo di dubitare" della "buona fede" e "credibilità" della ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni, ma non ci sono né elementi specifici né prove che i due giovani "si fossero avveduti (o comunque avessero percepito)" che lo stato di alterazione della giovane, "dovuto all'assunzione di alcool e stupefacenti" fosse "tale da incidere sul conseguente vizio del consenso alle prestazioni sessuali compiute". Lo scrive il gip di Milano Rossana Mongiardo nel decreto di archiviazione del filone dell'indagine in cui il figlio del presidente del Senato rispondeva con Gilardoni di violenza sessuale.

La gip spiega che non ha "la medesima certezza mostrata" dai pm nella richiesta sul fatto che la ragazza "abbia preso parte agli atti sessuali con piena cognizione di causa" in relazione ai video agli atti trovati nei telefoni. Tuttavia, la giudice osserva che "tali video non rappresentino in maniera inequivoca una coercizione da parte degli indagati nello svolgimento dei rapporti sessuali". E, dunque, tale "elemento di prova" non è "sufficiente a fondare un giudizio prognostico circa la responsabilità degli indagati". La Procura, dal canto suo, era stata netta nell'istanza nello spiegare che dai video la 22enne "apparirebbe vigile e orientata".

In sostanza, secondo la giudice, non c'è prova agli atti che si sia trattato di una violenza sessuale e che i giovani fossero consapevoli che le condizioni di alterazione della 22enne potevano incidere sul suo consenso ai rapporti. Certamente, però, aggiunge la gip nelle 15 pagine di provvedimento, "la condotta degli indagati è connotata da profonda superficialità e scarso rispetto della persona offesa, come dimostra il tenore dei messaggi scambiati, ma non tale da assurgere, per quello che si è detto, a rilevanza penale".