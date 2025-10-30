ou
ULTIME NOTIZIE

Sport e salute, a Pozzallo cerimonia di premiazione della scuola Raganzino sull'educazione alimentare

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, dal Duomo di San Pietro su Rai 1 domenica la messa per i Defunti

Modica, dal Duomo di San Pietro su Rai 1 domenica la messa per i Defunti

CronacaRagusaSiracusa

Rai 1 trasmetterà, domenica 2 novembre, la santa messa per la commemorazione dei Defunti dal Duomo di San Pietro di Modica. A celebrare la messa sarà il vescovo della Diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo. Concelebreranno l’arciprete di San Pietro, sacerdote Giuseppe Stella, e il vicario di Modica, frate Antonello Abate. Saranno presenti i presbiteri delle parrocchie di Modica Bassa. La santa messa sarà accompagnata dal coro diocesano composto da cantori provenienti dai gruppi corali delle città della diocesi.
La diretta Rai inizierà alle 10,55; la regìa sarà curata da Gianni Epifani mentre il commento è affidato ad Orazio Coclite, voce storica delle celebrazioni religiose trasmesse dalla Rai, compresa la Via Crucis. C’è molta attesa nella parrocchia di San Pietro per la diretta Rai che contribuirà, ancora una volta, a veicolare l’immagine della città e, in particolare, la bellezza di un capolavoro barocco come il Duomo di San Pietro.

Potrebbero Interessarti