Modica, dal Duomo di San Pietro su Rai 1 domenica la messa per i Defunti

Rai 1 trasmetterà, domenica 2 novembre, la santa messa per la commemorazione dei Defunti dal Duomo di San Pietro di Modica. A celebrare la messa sarà il vescovo della Diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo. Concelebreranno l’arciprete di San Pietro, sacerdote Giuseppe Stella, e il vicario di Modica, frate Antonello Abate. Saranno presenti i presbiteri delle parrocchie di Modica Bassa. La santa messa sarà accompagnata dal coro diocesano composto da cantori provenienti dai gruppi corali delle città della diocesi.

La diretta Rai inizierà alle 10,55; la regìa sarà curata da Gianni Epifani mentre il commento è affidato ad Orazio Coclite, voce storica delle celebrazioni religiose trasmesse dalla Rai, compresa la Via Crucis. C’è molta attesa nella parrocchia di San Pietro per la diretta Rai che contribuirà, ancora una volta, a veicolare l’immagine della città e, in particolare, la bellezza di un capolavoro barocco come il Duomo di San Pietro.