Volley Modica pronta all'esordio in casa con Galatone

L'attesa dei tifosi modicani sta per terminare. Domenica, infatti, alle 18 al “PalaRizza” di Modica Alta, l'Avimec Modica farà il suo debutto casalingo ospitando la Green Volley Galatone dell'ex Willy Padura Diaz, nel match valido per la seconda giornata del girone Blu del campionato di serie A3.

Una partita importante per i “Galletti” di coach Enzo Distefano, che hanno voglia di riscattare la battuta d'arresto arrivata la prima giornata sul campo della EnergyTime Campobasso, dopo che Chillemi e compagni erano riusciti ad andare avanti di due set. Poi il problema fisico di Lugli, le continue interruzioni del gioco e il calo di concentrazione, unito alla reazione d'orgoglio del sestetto molisano, hanno cambiato l'inerzia del match e i biancoazzurri si sono dovuti accontentare di portare a casa un punto. Ora si volta pagina e si ci concentra sulla sfida al Galatone.