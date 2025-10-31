Maltempo nel Siracusano, automobilisti in panne sulla A 18

Il maltempo che si è abbattuto questa notte nel Siracusano ha causato la chiusura per alcune ore dell'autostrada A 18 Siracusa-Catania, in particolare nella zona a ridosso dello svincolo sud di Priolo. Molti automobilisti sono rimasti in panne, per cui la Polizia stradale ha deciso, per motivi di sicurezza, di chiudere il tratto per prestare soccorso con l’aiuto dei vigili del fuoco e del personale dell’Anas. Tantissimi i disagi alla circolazione, i mezzi sono costretti ad usare altre strade per poter procedere. Nella tarda mattinata, grazie ad un parziale miglioramento delle condizioni meteo, è stato possibile riaprire il tratto. I pompieri del comando provinciale di Siracusa, intervenuti in nottata sulla Siracusa-Catania, hanno liberato una macchina con a bordo una paziente in attesa di trapianto di rene che si stava recando a Palermo. Problemi e disagi anche nell’area tra Floridia e Solarino dove si sono verificati degli allagamenti. Come fa sapere il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, “dalle prime ore dell’alba, il Corpo di Polizia Municipale, insieme agli operai del Comune, all’IGM e alla Protezione Civile, sono impegnati nel ripristino dei luoghi colpiti dalle forti piogge della notte".