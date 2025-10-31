ou
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: morto a Scordia

CronacaCataniaSiracusa

Incidente mortale sulla Strada provinciale 29 a Scordia, nel Catanese. A perdere la vita è stato un 18enne, Ettore Carnazzo. Il giovane viaggiava sulla sua Alfa Romeo, quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muro. E' accaduto la notte scorsa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasferito l'automobilista nel vicino ospedale di Lentini, dove però non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. A incidere sarebbe stato comunque l'asfalto bagnato dalle forti piogge. Il giovane viaggiava assieme ad altre due persone, delle quali però non ci conoscono le condizioni. Indagano i carabinieri.

