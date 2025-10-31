ou
Modica, disponibili 345 abbonamenti bus under 20 gratis

Ciclista travolto da camion a Messina, oggi l'autopsia

CronacaMessina

Sarà eseguita nella tarda mattinata di oggi l'autopsia su Francesco Vita, il 56enne morto lunedì scorso in seguito allo scontro tra la bicicletta su cui viaggiava e un camion impegnato in un cantiere del raddoppio ferroviario in via Adolfo Celi. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale iscrivendo nel registro degli indagati il conducente del mezzo, atto dovuto per consentire gli accertamenti peritali.
L'incarico è stato affidato al medico legale Daniela Sapienza, mentre i familiari della vittima hanno nominato come consulente di parte la professoressa Elvira Ventura Spagnolo. Le indagini sulla dinamica sono affidate alla Polizia municipale. Dopo l'esame la salma sarà restituita ai parenti per i funerali.

