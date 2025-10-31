ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, disponibili 345 abbonamenti bus under 20 gratis

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Halloween, 5500 prodotti non conformi sequestrati nel Ragusano

Halloween, 5500 prodotti non conformi sequestrati nel Ragusano

CronacaRagusa

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell'ambito di una mirata intensificazione dei controlli del territorio in vista della festività di Halloween, hanno sequestrato 5.500 prodotti e segnalato amministrativamente 5 titolari di attività commerciali. In particolare l'azione ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo articoli non sicuri tra maschere, costumi, decorazioni e accessori pronti sugli scaffali per la vendita, risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d'uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l'altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o allergeni.
Per tali fattispecie, i 5 responsabili, operanti a Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un importo massimo di 25.823 euro.

Potrebbero Interessarti