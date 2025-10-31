ou
Furti di energia a Castelvetrano, sette denunciati

CronacaTrapani

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato per furto aggravato due uomini e cinque donne. I militari della Stazione Carabinieri di Castelvetrano, all'esito di un'attività di controllo svolta unitamente a personale della società e-distribuzione in un condominio sito in quel centro abitato, hanno appurato come gli odierni indagati mediante svariate manomissioni dei contatori, avessero effettuato più allacci abusivi alla rete elettrica al fine di rubare l'energia necessaria per alimentare le proprie abitazioni. Le sette persone sono state deferite in stato di libertà all'Autorità Giudiziari per furto aggravato, per il quale la società e-distribuzione sta quantificato il danno causato dall'illecita condotta.

