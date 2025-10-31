ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, disponibili 345 abbonamenti bus under 20 gratis

Halloween: prodotti sequestrati dalla Finanza tra Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo

CronacaRagusa

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha sequestrato 5.500 prodotti e segnalato amministrativamente 5 titolari di esercizi commerciali operanti tra Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo. L’azione si inserisce in un piano mirato alla tutela della salute dei cittadini. In particolare, il sequestro amministrativo ha riguardato una vasta gamma di articoli pronti per la vendita, tra cui maschere, costumi, decorazioni e accessori a tema. La motivazione principale del sequestro risiede nella mancanza delle informazioni obbligatorie per il consumatore. Tali prodotti risultavano privi di indicazioni essenziali, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana. Queste mancanze sono cruciali per permettere ai consumatori di rilevare l’eventuale presenza di sostanze nocive o allergeni. I 5 responsabili delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. L’importo massimo previsto per tali violazioni può arrivare fino a 25.823 euro.L’operazione condotta dalla Guardia di finanza iblea sottolinea il costante impegno del Corpo nella prevenzione e repressione della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri. L’obiettivo è duplice: tutelare il mercato legale, le imprese regolari e, soprattutto, la sicurezza dei consumatori finali.

