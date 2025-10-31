Modica, disponibili 345 abbonamenti bus under 20 gratis

Sono state accolte dal Comune di Modica tutte le istanze presentate per ottenere gli abbonamenti under 20 del trasporto pubblico locale. Sono 345 gli abbonamenti gratuiti che possono essere ritirati dagli interessati fin da lunedì prossimo, 3 novembre, presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di Modica, in via Resistenza Partigiana 38/40 (ex Palazzo Azasi): Giorni e orari sono i seguenti:⁠ Dal lunedì al venerdì: 9:00 - 13:00, inoltre, il martedì e il giovedì: 15:30 - 16:30.