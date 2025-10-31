Approvato il nuovo Piano regolatore del porto di Catania

Il nuovo Piano regolatore del porto (Prp) di Catania è realtà: la delibera del Comitato di gestione completa l'iter burocratico cominciato a dicembre 2024 con la presentazione del progetto al ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il passaggio da una serie di enti previsti dalla normativa tra cui ministero dell'Ambiente, Consiglio dei Lavori pubblici, Regione Siciliana e Comune di Catania, che hanno espresso pareri, tutti recepiti nella versione finale approvata.

"Sono molto soddisfatto che dopo quasi mezzo secolo dal vecchio Prp, siamo riusciti con un forte gioco di squadra a far approvare in tempi rapidissimi, poco meno di un anno, il nuovo Piano - commenta il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina - il porto di Catania sarà completamente trasformato e diventerà uno dei tanti il fiori all'occhiello della città, un'infrastruttura dagli standard internazionali, innovativa, tecnologica, ecosostenibile, competitiva e aperta a cittadini, turisti e crocieristi, con aeree fruibili, condivise e inclusive; si delineeranno significative prospettive di sviluppo.

Naturalmente il progetto - sottolinea Di Sarcina - ha tenuto conto delle prescrizioni e suggerimenti raccolti durante il percorso di approvazione, dunque è una versione rivista capace di sintetizzare e fare tesoro delle istanze istituzionali e del territorio, senza rinunciare ai principi fondanti del piano originario.

Avvieremo immediatamente tutte le azioni in programma - annuncia Di Sarcina - a cominciare dalla riorganizzazione degli spazi portuali, la progressiva scomparsa, sin dai prossimi mesi, dei mezzi commerciali dalle aree destinate al waterfront. In tutte le fasi di questo delicato e importante processo di cambiamento saranno salvaguardate le attività imprenditoriali e i lavoratori: ciascuno di essi avrà modo, se lo vorrà, di crescere e svilupparsi nel porto. Già nel 2025 abbiamo avviato numerosi cantieri che stanno dando un nuovo volto al porto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

hiesto a questa AdSp di rinnovare il porto e aprirlo a nuovi e più attuali orizzonti".