ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, nuovo parcheggio ospedale "sterrato e fangoso"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siracusa, mini market viola norme igieniche: disposta chiusura locale

Siracusa, mini market viola norme igieniche: disposta chiusura locale

CronacaSiracusa

I Carabinieri di Siracusa e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa, nel corso di predisposto servizio di controllo in materia igienico sanitaria e strutturale, hanno effettuato verifiche amministrative su attività commerciali e di ristorazione nell’isola di Ortigia e alla Borgata. All’esito dei controlli, il rappresentante legale di un bar del centro storico di Ortigia è stato segnalato all’autorità amministrativa e sanzionato per carenze igienico-sanitarie. In Corso Timoleonte i Carabinieri, esito controllo amministrativo che aveva rilevato violazioni in materia igienico sanitaria in un minimarket, hanno sanzionato l’attività e notificato al titolare la sospensione della stessa.

Potrebbero Interessarti