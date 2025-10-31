Siracusa, mini market viola norme igieniche: disposta chiusura locale

I Carabinieri di Siracusa e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa, nel corso di predisposto servizio di controllo in materia igienico sanitaria e strutturale, hanno effettuato verifiche amministrative su attività commerciali e di ristorazione nell’isola di Ortigia e alla Borgata. All’esito dei controlli, il rappresentante legale di un bar del centro storico di Ortigia è stato segnalato all’autorità amministrativa e sanzionato per carenze igienico-sanitarie. In Corso Timoleonte i Carabinieri, esito controllo amministrativo che aveva rilevato violazioni in materia igienico sanitaria in un minimarket, hanno sanzionato l’attività e notificato al titolare la sospensione della stessa.