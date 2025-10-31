Continuità territoriale, sold out primo volo Comiso - Linate

Domani prendono ufficialmente il via i collegamenti aerei in continuità territoriale dall'aeroporto "Pio La Torre" di Comiso con tratte giornaliere verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo, sottolineando che "questo traguardo rappresenta un passo decisivo per garantire ai cittadini siciliani collegamenti diretti con le principali città italiane, a prezzi calmierati e fissi, in qualsiasi periodo dell'anno, rafforzando la mobilità e l'accessibilità della Sicilia sud-orientale".

"Il primo volo Comiso - Milano Linate, operato da Aeroitalia, ha già registrato il tutto esaurito, segnale tangibile dell'interesse e della domanda dei viaggiatori per questi nuovi collegamenti - prosegue la nota -. L'avvio della continuità territoriale è il risultato della collaborazione tra istituzioni nazionali e locali e il frutto dell'impegno condiviso da SAC e Aeroitalia volto a promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio e a garantire servizi efficienti e inclusivi".

"L'avvio della continuità territoriale rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo dell'aeroporto di Comiso e per la crescita del territorio ibleo - dichiara Nico Torrisi, Amministratore delegato di SAC -. La risposta del mercato, con il sold out del primo volo per Milano Linate, dimostra che la domanda di mobilità è forte e concreta. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo Schifani, in piena sintonia con il Governo Nazionale ed Enac, per aver reso possibile questo traguardo. SAC continuerà a lavorare insieme a Regione e partner come Aeroitalia per garantire collegamenti affidabili e costanti per tutti i cittadini".