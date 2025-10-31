La Regione trasferisce la quarta trimestralità ai Comuni siciliani

L'assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato il decreto con il riparto definitivo dei trasferimenti regionali ai Comuni, relativi alla quarta trimestralità di quest'anno. E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. Le risorse, pari a 74 milioni di euro completano il quadro dei fondi destinati ai Comuni siciliani per l'esercizio finanziario 2025, che ammontano complessivamente a 282,5 milioni. I fondi trasferiti comprendono anche le quote relative al costo del personale con contratti a tempo determinato non coperte dal fondo previsto dalla legge regionale 5 del 2014.

"Abbiamo rispettato pienamente i tempi previsti dalla legge - dice Messina - erogando le somme entro il 31 ottobre. È un risultato che testimonia l'efficienza dell'azione amministrativa degli uffici dell'assessorato e il rispetto dovuto ai territori. La certezza delle risorse consente ai Comuni di pianificare con maggiore serenità gli interventi e garantire la continuità dei servizi ai cittadini".

Il riparto è stato effettuato sulla base dell'assegnazione relativa al 2019 e della popolazione. Il decreto prevede anche che il 2% delle somme assegnate - al netto della quota complementare per il personale a tempo determinato - dovrà essere destinato dai Comuni a forme di democrazia partecipata, mediante strumenti che coinvolgano la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune. Le somme non utilizzate secondo tali modalità dovranno essere restituite nell'esercizio successivo.

"La regolarità e la puntualità nei trasferimenti rappresentano un segnale concreto di buona amministrazione, di attenzione e di leale collaborazione istituzionale tra Regione e Comuni", conclude l'assessore.