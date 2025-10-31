ou
Modica, nuovo parcheggio ospedale "sterrato e fangoso"

Floridia in tilt per la pioggia: piazza Melbourne diventa una piscina (VIDEO)

CronacaSiracusa

A Floridia le sorprese non finiscoino mai. E' bastata un po' di pioggia la notte scorsa e la città è andata letteralmente in tilt. Sui posti maggiormenti critici, sono interventi i tecnici del Comune ed i volontari della Protezione civile. Piazza Melbourne, l'area dell'anfiteatro, si è trasformata in un acquitrino, allagando fli spazi. Non c'è stato il deflusso delle acque piovane. Nella zona della Taverna, invece è stata segnalata la mancanza di acqua potabile. La situzaione si è nromalizzata nelle prime ore del pomeriggio.

