Modica, nuovo parcheggio ospedale "sterrato e fangoso"

CronacaRagusa

Criticità nel “nuovo” parcheggio dell’Ospedale di Modica, lasciato a livello di sterrato. La denuncia arriva da Alternativa Socialista che ha ricevuto decine di segnalazioni. "Le attuali condizioni del parcheggio - afferma Alternativa Socialista - determinano il formarsi di buche e irregolarità del suolo, con evidenti rischi per l’incolumità dei pedoni. Dopo le piogge, inoltre, l’area si trasforma in un ampio spazio fangoso i cui detriti vengono incolpevolmente trascinati dagli utenti fin dentro la struttura sanitaria, rendendo più gravoso anche il lavoro del personale addetto alle pulizie. Riteniamo che tale situazione richieda un intervento urgente e risolutivo. Si chiede pertanto di procedere quanto prima alla realizzazione del manto asfaltato, al fine di garantire una fruizione più sicura, decorosa e funzionale dell’area di sosta, anche in considerazione della sua diretta pertinenza con i servizi sanitari dell’ospedale".

