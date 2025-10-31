Modica, prorogata fino all'11 gennaio la mostra “Banksy – Realismo Capitalista"

Il viaggio nell’universo provocatorio e poetico di Banksy continua. Viste le straordinarie presenze registrate e il grande entusiasmo del pubblico, la mostra “Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie”, curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, resterà aperta fino a domenica 11 gennaio 2026 nello spazio MARF, presso l’Ex Convento del Carmine in Piazza Matteotti a Modica. Organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi in sinergia con La Sicilia – Domenico Sanfilippo Editore, DSE Pubblicità, CSAB Uniroma3 – Fondazione Centro Studi Archivio Banksy, con il sostegno della Regione Siciliana, dell’ARS, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Modica e la collaborazione di Enjoy Barocco, la mostra si conferma come uno degli appuntamenti culturali più importanti e amati del Sud Est siciliano