Presentato a Modica il programma dell'anno accademico 2025-2026 dell'Unitre

E’ stato presentato a Modica il programma dell’Anno Accademico 2025/2026 della locale Sede dell’Unitre. Nel corso di un partecipato incontro è stato ribadito l’impegno dell’Unitre finalizzato alla creazione di attività e di occasioni per favorire la socializzazione degli aderenti e l’invecchiamento attivo dei “diversamente giovani”. Dopo la esibizione del Coro Unitre di Modica, diretto dalla maestra Claudia Perrone, che ha eseguito gli Inni di Mameli, dell’Unitre e della Sicilia (Terra Madre), i lavori sono stati introdotti dal vicepresidente Ignazio Marcello Pagano. E’ seguito l’intervento della Presidente del Consiglio Comunale di Modica che ha portato il saluto personale e del massimo Consesso cittadino assicurando la massima attenzione da parte del Comune ed ha concluso portando il saluto del Sindaco Maria Monisteri, impossibilitata ad essere presente per un sopravvenuto impegno istituzionale. E’ seguito l’intervenuto del Presidente Enzo Cavallo che, come da programma, ha relazionato sul tema “Con l’Unitre guardando al futuro” sottolineando il ruolo dell’Associazione finalizzato a motivare l’impegno degli associati, a favorire l’invecchiamento attivo e richiamare la massima attenzione sociale ed istituzionale sugli appartenenti alla terza età. E’ poi intervenuto il professore Uccio Barone che, dopo essersi soffermato sulle difficoltà del momento, ha preannunciato che, in occasione di diversi “Giovedì dell’Unitre”, intratterrà i Soci con lezioni sulla Storia della Contea di Modica.

Nella foto, da sinistra: Cavallo, Barone e Pagano.