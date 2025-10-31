Lutto nella politica siracusana, è morto l'ex sindaco Marco Fatuzzo: aveva 80 anni

Lutto nel mondo della politica siracusana per la morte dell’ex sindaco di Siracusa, Marco Fatuzzo, 80 anni, dirigente scolastico in pensione. Fatuzzo è stato il primo sindaco della città, espressione del Centrosinistra, ad essere votato con un’elezione diretta, nel 1994, sconfiggendo al ballottaggio Sergio Immè, notaio, esponente del Centrodestra. Ha dedicato la sua vita alla scuola, in tanti lo ricordano come presidente dell’Istituto tecnico commerciale Alessandro Rizza, ma la passione per la politica non l’ha mai abbandonato. Nel 1998 si è ricandidato per un secondo mandato ma in quell’occasione il Centrosinistra si spaccò in due tronconi e così Fatuzzo, sostenuto da Rinnovamento Italiano e la Rete, si fermò al primo turno mentre a vincere al ballottaggio fu Enzo Dell’Arte, anche lui un preside ma dell’istituto Enrico Fermi, che fermò la corsa di Angelo Bellucci. Durante la sua sindacatura, c’è stata la storica visita a Siracusa di Giovanni Paolo II, il 6 novembre del 1994. Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaco.

ANCI Sicilia si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Marco Fatuzzo, già Sindaco di Siracusa. “E’ stato – ricorda Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia – il primo sindaco della città di Siracusa a essere eletto direttamente dai cittadini. Ci legava una personale amicizia costruita su una stima reciproca. Con lui sparisce un uomo e un amministratore con una ampia e lungimirante visione e di impegno civile che promosse la modernizzazione dei servizi urbani. Marco Fatuzzo lascia il ricordo di un politico legato alla sua città, che ha guidato in un’importante fase della sua storia recente".

Profondamente commosso l’attuale sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha ricordato Fatuzzo come «un uomo di enorme spessore morale, protagonista di un’esperienza amministrativa difficile da eguagliare». «Marco – ha detto – non sarà ricordato solo per essere stato il primo sindaco eletto dal popolo, ma per aver saputo interpretare un’idea di città moderna e inclusiva, i cui effetti sono ancora oggi visibili». Italia ha ricordato gli anni in cui prese forma il rilancio di Ortigia e si completò la rete fognaria, oltre al momento indimenticabile della visita di papa Giovanni Paolo II, da lui accolto con devozione e orgoglio. «Ai suoi familiari, e in particolare al figlio Carlo, sacerdote, rivolgo le condoglianze mie, dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza».