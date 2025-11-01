Modica, taglio del nastro per il rinnovato stadio comunale: una festa nel ricordo di "Zio Pietro"

Si è svolta questa mattina a Modica l’attesa cerimonia di inaugurazione del rinnovato stadio comunale Pietro Scollo, dove domani il Modica gioca la sua prima partita affrontando il Vittoria. “Modica ha di nuovo la sua ‘Casa dello sport’ - ha detto una emozionata sindaca Maria Monisteri - più bella, più accogliente, più grande. Una grande festa oggi per la città di Modica con il pensiero a Zio Pietro, storico massaggiatore del Modica calcio, a ciò che ha rappresentato nel calcio e per tutto lo sport modicano. Tantissima gente all’inaugurazione, un’invasione di campo gioiosa, allegra e felice perché quando un impianto sportivo riapre, è una festa e una conquista". “Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo e siamo ben felici adesso di poter vivere e condividere un momento così bello, ha dichiarato Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici. Un impegno costante che abbiamo condotto con l’unico obiettivo di restituire alla nostra città un bene prezioso come il suo stadio. Si apre dunque una nuova era per lo sport a Modica".