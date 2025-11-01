ou
Nasce il "Manifesto" dei direttori amministrativi della sanità

Salute e MedicinaAgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusaTrapani

I direttori amministrativi delle 18 aziende sanitarie siciliane hanno firmato un "Manifesto" che individua i punti cardine per lo sviluppo della sanità. Il documento è stato firmato a conclusione di ExpoMedicina il salone dell'innovazione in sanità tenuto a Palermo nei locali della fiera del Mediterraneo. Nel documento, tra l'altro, è scritto che i direttori amministrativi delle aziende sanitarie sono "semplici custodi dei conti, ma veri e propri registi dell'integrazione tra funzioni amministrative, sanitarie e gestionali". Le linee guida del Manifesto sono chiare: priorità definite, investimenti mirati, dati trasparenti e competenze solide.Durante l'incontro, i direttori hanno discusso temi come l'equilibrio economico-finanziario, la pianificazione strategica unica e la valorizzazione del capitale umano. L'obiettivo comune è orientare gli investimenti verso risultati misurabili, migliorando gli esiti clinici, riducendo gli sprechi e potenziando la capacità produttiva del sistema sanitario.

